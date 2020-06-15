Мера пресечения для Стерненко: митингующие перекрыли дорогу возле здания суда (фото)

К таким действиям участники акции в поддержку Стерненко прибегли из-за того, что правоохранители не пропускают к зданию суда автомобиль со звуковыми колонками.

Активисты перекрыли дорогу перед зданием Шевченковского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, к таким действиям участники акции в его поддержку прибегли из-за того, что правоохранители не пропускают к зданию суда автомобиль со звуковыми колонками.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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