Реабилитация ветеранов АТО, по словам футболиста, проходит в "совковых учреждениях".

Украинский форвард Роман Зозуля возмутился отсутствием реабилитационных центров для ветеранов.

Эмоциональный пост он выложил на своей странице в Facebook.

"Сегодня имел возможность посетить реабилитационный центр в г. Ирпень "Next Step Ukraine", который был создан за деньги фонда "Revived Soldiers Ukraine" - украинской диаспоры в США. Честно сказать, был шокирован... на 8-м году войны!!! Как при предыдущей власти, так и при нынешней ни одного реабилитационного центра не создано", - написал он.

Реабилитация ветеранов АТО, по словам футболиста, проходит в "совковых заведениях".

В качестве примера Зозуля привел маленький городок в Испании с населением около 170 тысяч человек, где, по словам Зозули, есть более 20 реабилитационных центров.

"Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны"... только когда мы все объединимся, тогда мы можем победить!!!! "- уверен спортсмен.

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Автор: Денис Прядко