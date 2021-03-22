Также Сергей Стерненко поблагодарил своих сторонников за минувшую акцию, которая состоялась 20 марта, в день рождения активиста.

Сторонники активиста Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста под офисом президента в Киеве.

Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся", - говорится в сообщении.

Также Стерненко поблагодарил своих сторонников за предыдущую акцию, которая состоялась 20 марта, в день рождения активиста.

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"Спасибо вам, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки", - написал он.

Также у Стерненко напомнили требования пикетчиков к власти:

освобождение осужденного Сергея Стерненко;

освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и "других политзаключенных";

наложение санкций СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы АП времен Януковича;

отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;

отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

На странице Стерненко также сообщается, что задержанному после акции 20 марта ветерану 93 ОМБр Владу Сорду "мы помогаем и внимательно следим, своих не бросают".

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Александр Топчий