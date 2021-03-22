Сторонники активиста Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста под офисом президента в Киеве.
Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.
"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся", - говорится в сообщении.
Также Стерненко поблагодарил своих сторонников за предыдущую акцию, которая состоялась 20 марта, в день рождения активиста.
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"Спасибо вам, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки", - написал он.
Также у Стерненко напомнили требования пикетчиков к власти:
- освобождение осужденного Сергея Стерненко;
- освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и "других политзаключенных";
- наложение санкций СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы АП времен Януковича;
- отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;
- отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.
На странице Стерненко также сообщается, что задержанному после акции 20 марта ветерану 93 ОМБр Владу Сорду "мы помогаем и внимательно следим, своих не бросают".
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- Акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения в день его рождения, 20 марта, началась в 19:00.
- Ее участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова, генпрокурора Ирину Венедиктову, освободить из тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники акции жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях Офиса протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко возле Офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
- По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
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Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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