Стерненко прибыл на допрос в СБУ

Сейчас активист ожидает в здании СБУ прибытия адвокатов.

Одесский активист Сергей Стерненко пришел в Главное следственное управление СБУ, где ему, вероятно, должны вручить подозрение в убийстве нападавшего Ивана Кузнецова и незаконном обращении с оружием.

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Как передает корреспондент УНИАН, к зданию ГСУ СБУ поддержать активиста пришли около 100 неравнодушных граждан.

Перед своим визитом к следователю Стерненко сообщил, что сегодня к нему домой приходили полицейские, чтобы принудительно доставить на допрос, поскольку вчера он не явился в управление СБУ, но правоохранители не застали его дома.

Стерненко напомнил, что несколько недель назад ему уже пытались вручить подозрение в убийстве, однако прокурор отказался его согласовывать, и после этого прокурора отстранили от дела и нашли другого.

"Я пришел, потому что Аваков и Венедиктова хотят отобрать у нас право на защиту собственной жизни. Показательно, что более года назад второй нападавший на меня, который является подозреваемым, бежал из Украины, и он не объявлен в розыск. Вместо этого они ищут меня. Если эта власть хочет поиграть в диктатуру, то она очень пожалеет", - сказал Стерненко.

Также Стерненко добавил, что пришел в ГСУ СБУ без адвокатов, поскольку они не успели доехать.

«Поскольку, когда я просил следователя вызвать меня должным образом, заранее, чтобы могли прийти адвокаты, они этого не сделали, они прислали «мусоров»», - сказал Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. Один из них завершился смертью нападающего.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, - Ивана Кузнецова, которого Стерненко убил, защищаясь от нападения. 7 апреля 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

Сегодня Стерненко заявил, что в его квартиру пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ

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