К Стерненко ночью опять приходили полицейские

Активист заявил, что правоохранители контролировали соблюдение им условий меры пресечения и поинтересовались, почему он не ходатайствовал перед судом, чтобы надзор за его домашним арестом осуществляли работники киевского, а не одесского главка.

К общественному активисту Сергею Стерненко ночью опять приходили полицейские, чтобы проконтролировать соблюдение им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Активист сообщил, что в 23:40 правоохранители пришли к его подъезду и позвонили в домофон.

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«По крайней мере человек под подъездом сказал, что они из полиции Киева, но свои ФИО и должность не назвали. Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил почему и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за исполнением домашнего ареста, и у киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки», - написал Стерненко.

По словам активиста, полицейские спросили, почему он не ходатайствовал об изменении «органа полиции».

«Если бы до этого меня не разбудили, то я бы засмеялся из-за такого идиотского вопроса, но я ответил просто, что это не моя проблема», - отметил Стерненко.

Также он сообщил, что полицейский захотел «поговорить с глазу на глаз».

«Ответил, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли», - добавил активист.

Он не исключил, что такие ночные визиты неуполномоченных правоохранителей осуществляются для того, чтобы потом обвинить его в неисполнении условий домашнего ареста.

«Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста», - подытожил Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

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СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников Стерненко на избранную ему меру пресечения назначено на 26 июня.

Поздно вечером 19 июня к Стерненко приехали полицейские из Одессы, чтобы разъяснить правила домашнего ареста. Активист не пустил их в квартиру без своих адвокатов, а когда защитники прибыли, полицейских на месте уже не было.

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