Сотни граждан пришли поддержать Стерненко в суд Киева (фото)

Суд рассмотрит ходатайство следователя СБУ об избрании Стерненко меры пресечения.

Около 300 человек пришли поддержать общественного активиста Сергея Стерненко в Шевченковский районный суд Киева, который будет рассматривать ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались возле здания суда и в фойе. В зал участников акции не пускают, там находятся только участники процесса и журналисты.

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Стерненко и его адвокаты заявили отвод судье Владимиру Бугелю, потому что он, по их словам, является "судьей Майдана", то есть рассматривал дела против участников Майдана.

Здание суда находится под усиленной охраной полиции. Полицейские проводят поверхностный осмотр граждан, проходящих во двор.

Во дворе суда дежурит пожарная машина, а также припарковано около 10 полицейских автобусов и грузовиков для перевозки задержанных.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства по нападениям на Стерненко.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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