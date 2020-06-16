Стерненко не придет в суд

Заседания по рассмотрению ходатайства об изменении адреса, определенной для домашнего ареста активиста, должно было начаться в 08:00.

Заседание Шевченковского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста активиста Сергея Стерненка назначено на 10:00.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначили на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. Возле суда дежурят мои адвокаты", - написал активист.

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Вчера после судебного заседания Стерненко сообщал, что во вторник, 16 июня, в 08:00 Шевченковский райсуд соберется еще на одно заседание, на котором будет решаться, как именно выполнить решение о его домашнем аресте.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд Киева применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморская, 37 м. Одесса, где зарегистрирован Стерненко.

После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не впустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

Сегодня, 16 июня, Стерненко сообщил, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания.

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