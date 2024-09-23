Старое здание полицейского участка на Лукьяновке будет сохранено, - компания-владелец

Ранее сообщалось о попытках демонтажа здания Лукьяновского полицейского участка, построенного в 1901 году.

Частное предприятие "Альтаир" официально опровергло информацию о демонтаже здания по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 91. Как сообщили представители компании, заявления активистов не соответствуют действительности и противоречат реальному положению дел – здание не сносят, а, наоборот, восстанавливают. Об этом сообщается на фейсбук-странице компании.

"Наша цель заключается в сохранении существующего здания в том виде, в каком оно когда-то было, и предотвращении его дальнейшего разрушения", – говорится в заявлении компании.

Согласно акту обследования, проведенного в 2018 году, дом был признан аварийным, а пожар, произошедший в 2019 году, еще больше усложнил ситуацию. По заключению строительной лаборатории коммунального предприятия "Киевжитлоспецэксплуатация", техническое состояние дома "угрожает обрушением несущих и ограждающих конструкций", поэтому было рекомендовано проведение целого ряда мероприятий, среди которых усиление внешних стен, фундамента, замена конструкций перекрытий и кровли и т.д.

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Часть этих работ, в частности замену кровли и восстановление отдельных конструкций здания, сейчас и выполняет Частное предприятие "Альтаир", так как в существующем состоянии элементы здания угрожают безопасности окружающих, и дальнейшая эксплуатация помещений невозможна. Но речь не идет о демонтаже или новом строительстве.

"Мы подчеркиваем, что никакие работы не приведут к изменению геометрических границ или функционального назначения здания. В настоящее время проводятся только текущие ремонтные работы, перечень которых указан в строительном паспорте объекта", – подчеркивают в компании.

Ранее сообщалось о попытках демонтажа здания Лукьяновского полицейского участка, построенного в 1901 году. Несмотря на свой исторический характер, это здание не является памятником архитектуры и в 2021 году было продано Частному предприятию "Альтаир" уже в аварийном состоянии.