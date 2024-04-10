В компании SpaceX сейчас проходят внутренние процедуры и совещания по блокированию Starlink для россиян на фронте, отметил Федоров.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что решение по блокированию терминалов Starlink для россиян на фронте сейчас на стороне американской компании SpaceX. Украинская сторона свою работу уже выполнила.

"Мы работаем с компанией SpaceX. Там было домашнее упражнение для нас и домашнее упражнение для SpaceX. Мы свою работу сделали", - сказал Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, в Минцифры знают, что сейчас внутри компании SpaceX происходят внутренние процедуры и совещания по этому вопросу.

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"Я уверен, что будет результат. Не могу говорить больше деталей, но мы этот вопрос должны закрыть и решить. Понятно как это сделать, поэтому ждем решения. Сейчас мяч на стороне компании SpaceX. Надеюсь, что все получится", - добавил министр.

Starlink у россиян - последние новости

В марте 2024 года стало известно, что терминалы Starlink начали активно использоваться российскими войсками. Россияне не могут использовать терминалы в глубине России. Тем не менее, это возможно вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров.

В апреле стало известно, что вопреки санкциям интернет-терминалы Starlink можно приобрести в Российской Федерации. Тогда сообщалось, что главные покупатели терминалов - российские волонтеры, которые передают их своим войскам.

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