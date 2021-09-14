В костеле уже скоро начнутся восстановительные работы, сообщили в Минкульте.

По состоянию на вечер, 14 сентября, на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины, который находится в помещении костела Святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, было почти 16 миллионов гривен на спасение сооружения.

Восстановительные работы начнутся в середине октября, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в костеле Святого Николая.

По словам министра Александра Ткаченко, сейчас у костела есть предварительное заключение ГСЧС, на очереди – заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

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"С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать.

"Сегодня по состоянию на 17 часов на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины – 15,7 млн грн", – добавили в Минкульте.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве – главные подробности

Напомним, пожар в костеле святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября, в результате уничтожен уникальный орган.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, на восстановление поврежденного костела необходимо не менее 75 млн грн.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса).

Президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая и установить там новый орган.

О результатах проведенных работ премьер-министр Денис Шмыгаль должен информировать главу государства ежемесячно.

Автор: Тамара Отовская