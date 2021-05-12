Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка в Украину вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Следующая партия вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer ожидается с 17 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получения Pfizer по инициативе COVAX и по нашему прямому контракту", - сказал он.

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Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка в Украину вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса в Украине

16 апреля в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX доставили первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech

1 мая Степанов заявил, что Украина заключила контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту – 500 тыс. доз – Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

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Автор: Леся Лещенко