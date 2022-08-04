По его словам, оккупированные территории района непригодны для нормальной жизни.

Сейчас есть два способа выехать из оккупированного Изюмского района Харьковской области.

Об этом рассказал начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский в эфире телемарафона.

"Есть две возможности уехать. Это из-за России, Прибалтики, Польши и Украины. И есть один коридор, который раз в неделю работает. Через него могут выйти дети до 14 лет, женщины и мужчины старше 60 лет", - отметил он.

По словам Масельского, если бы было больше коридоров для эвакуации, то людей бы там не осталось, потому что те оккупированные территории для нормальной жизни непригодны.

"Если бы было больше возможных коридоров, о которых мы просим, то в тех населенных пунктах людей совсем бы не осталось. Потому что отсутствует медицинское обслуживание. Не будут работать школы", - подчеркнул начальник РВА.

Также он сообщил, что город Изюм на сегодняшний день без газа и об отопительном сезоне там речь не идет.

Вместе с тем, как отметил Масельский, в Изюме и Балаклее есть постоянные перебои с водой, там по 3-4 дня в неделю ее нет.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 августа сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

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