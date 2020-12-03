Защите подлежат военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и их близкие родственники.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" относительно государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время выполнения ими задач по назначению (№4186).

Читайте такжеСША передали ВСУ палаточный городок стоимостью $1,5 миллионов (фото)Как передает корреспондент УНИАН за это решение, с последующими технико-юридическими правками, проголосовали 303 народных депутата из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что, согласно закону "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", защите подлежат также и военнослужащие Сил специальных операций ВСУ, которые принимают непосредственное участие соответственно в выполнении боевых (специальных) задач, возложенных на УСН ВСУ.

Руководитель органа военного управления ССО ВСУ принимает решение о принятии специальных мер обеспечения безопасности - по защите военнослужащих ССО ВСУ и их близких родственников.

Осуществление этих спецмероприятий безопасности возлагается на подразделения ССО ВСУ. Контроль за обеспечением защиты обеспечивает руководитель органа военного управления ССО ВСУ. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, существующая нормативно-правовая база, руководящие документы Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины не дают возможности в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих Сил специальных операций ВСУ и их близких родственников.

Правоотношения, призванные регулировать деятельность ССО ВСУ, лишь частично регулируются действующими нормативно-правовыми актами, отмечается в записке.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская