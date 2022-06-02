Женщина-сапер набирается опыта в полях Киевщины.

30-летняя Марина, военная с 13-летним опытом, освоила профессию сапера и уже выполняет боевые задачи.

Историю первой женщины-сапера рассказала ТСН.

Нацгвардеец Марина прошла подготовку в учебном центре Косово, где получила позывной "Майор".

Женщина только что освоила специальность сапера, но уже выполняет боевые задачи по подрыву опасных боеприпасов, которые пиротехники до сих пор тысячами находят на территории Киевской области. Здесь, в полях Киевщины, женщина-сапер набирается опыта.

В воронке в несколько метров Марина раскладывает артиллерийские снаряды тяжелого калибра плотно друг к другу в несколько рядов. Меньшие по размеру боеприпасы укладывают хвостом к хвосту сверху и снизу под 120-мм снарядами. От правильности выполнения этой задачи зависит, насколько безопасным будет их подрыв.

После подготовки к разминированию группа инженерного подразделения отходит на почти полкилометра - чтобы не попасть под горячие железные обломки. Уже в окопе нажать кнопку прибора, который приведет в действие прикопанные снаряды, доверяют Марине.

Бойцы радуются, что их подразделение пополнилось новыми кадрами. В то же время Марина до сих пор удивляет коллег-мужчин опрятным маникюром.

"Маникюр - это тема номер один, потому что женщина с таким цветом и с такой длиной ногтей. Мол, ты что-то будешь делать?", - рассказывает сапер.

В то же время мужчины поддерживают новую коллегу.

"Всегда рядом со мной, подсказывают, не оставляют меня одну. Я новичок еще в этом деле", - делится Марина.

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