Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет.

Над Запорожьем силы ПВО ночью сбили одну вражескую ракету.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.

"Последствия вражеского обстрела Запорожья. Разрушенные дома, разрушенные жизни... Жертв могло быть больше - благодарность нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет", - отметил он.

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Удар по Запорожью: что известно

Сегодня председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в результате ночного обстрела российскими оккупантами Запорожья один человек погиб, 9 человек ранены.

Известно о по меньшей мере пяти прилетах по городу, поражены объекты инфраструктуры. Одна вражеская ракета попала в жилой сектор, вызвав пожар в многоэтажном доме.

Оккупанты уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты в Украине, в том числе и в Запорожской области. Из-за действий россиян есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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