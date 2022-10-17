В январе новость о падении креста напугала многих суеверных людей, они говорили, что это - плохой знак для Украины, не стоит ждать добра.

Крест на Софии Киевской в украинской столице будет восстановлен. Напомним, в январе сильным порывом ветра на одном из куполов был оторван крест.

Многие восприняли это как плохой знак для Украины, но купол будет восстановлен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В начале марта группа активистов установила крест, который на самом деле не был предназначен для основного купола Софии. Это крест, который сделали для трапезного храма. Но сам купол подлежал ремонту и реставрации.

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"И сегодня несмотря на то, что Киев пережил обстрел, эти работы начались. Что важно - в течение следующих двух недель креста на куполе не будет", - рассказала корреспондент с места события.

На Софии Киевской упал крест

Ночью 14 января 2022 года в Киеве из-за сильного ветра с одного из куполов Софийского собора упал крест. Последний раз кресты заменяли в 1978-1979 годах. Советские реставраторы окутали черный металл основания крестов медью, что спровоцировало разрушение.

Крест был направлен на экспертизу. А все остальные кресты на банях собора обещали дополнительно обследовать во избежание подобных ситуаций.

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