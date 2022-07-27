Как считает псевдоглава крымского парламента оккупантов, таким образом Россия положит конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе.

Географию южного направления так называемой "спецоперации" России в Украине необходимо расширить. Она должна включать Николаев, Одессу, а так же Днепр и Харьков.

Такое мнение озвучил псевдоглава парламента оккупантов в аннексированном Крыму Владимир Константинов, сообщает пропагандистский сайт "РИА Новости".

"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков - это русские города, и им не место в нацистской Украине", - заявил оккупант.

Константинов добавил, что так называемое "освобождение" Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ. Кроме того, якобы будет положен конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе.

Стоит отметить, что с первого дня полномасштабного вторжения российские войска буквально уничтожают Харьков и Николаев, нанося по украинским городам постоянные ракетные и артиллерийские удары. И даже, если ранее там были пророссийски настроенные граждане, то после прихода "русского мира" ненависть к оккупантам выросла в разы. То же самое касается и Одессы с Днепром: чего только стоить циничность россиян после подписания в Стамбуле соглашения о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции, и тут же - ракетном ударе по порту в Одессе.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 20 июля, заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

Лавров пригрозил, что если страны Запада продолжат поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи российских военных будут расширяться.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, которое представляет угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят определить свое будущее самостоятельно".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление Лаврова о желании России захватить больше украинских территорий свидетельствует о том, что Россия хочет крови, а не переговоров.

Ранее Лавров так же заявлял, что Россия поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима". Он также отметил, что Россия якобы готова к переговорам с Киевом.

На что ему на Банковой ответили, что в Украине есть законно избранная власть, которая победила на честных, конкурентных, демократических выборах.

"Решая сбросить "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной помойке истории. Особенно если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, которые совершили столько задокументированных тяжелых военных преступлений", - подытожил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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