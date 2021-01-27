В настоящее время песику ищут новых заботливых владельцев.

В селе в Винницкой области ищут хозяев белоснежной лайке, которая неделю просидела на морозе недалеко от леса, провожая взглядом каждую машину. Местные считают, что животное просто выбросили.

Читайте такжеНа Харьковщине опекают местного "Хатико", которого хозяева покинули в мешке при дороге (видео)Как говорится в сюжете ТСН почти неделю в Марьяновке белый пес сидел возле дороги. Мерз и провожал взглядом каждую машину. Елене стало жалко собаку и она принялась подкармливать ее, но та в руки идти не спешила. Домашнее животное просто выбросили на улицу, потому что стало не нужно, подозревает Елена. Хотя лайка молодая, умная и ухоженная. Поэтому женщина забрала домой на передержку.

"Пять дней она вообще не сходила с места, это был мороз 20 градусов. Она дружелюбна, я заметила, что мужчина, который ее кормил, она к нему так ластилась, больше чем ко мне", - рассказывает спасительница.

В сюжете рассказывается, что собака очень активна. Белая шерсть, закрученный хвост и много энергии. Волонтер считает, что это - сибирская лайка. "Я думаю лайка и овчарка, я не специалист. Она воет как лайка, внешностью похожа, только удлиненная мордочка», - рассказывает Елена.

Ветеринар это подтверждает. Говорит, лайкам нужно много места и внимания. Именно из-за этого предыдущие хозяева могли просто не справиться с собакой. "Собака специальная, они либо в упряжку идут либо на охоту... Они не любят маленького закрытого пространства, их нельзя сажать в клетки", - говорит ветеринар Александр Артеменко.

Выбросить на улицу могли и дачники, считают местные. Они летом везут животных, а зимой дома закрывают и бросают любимцев. В Марьяновке это не первый случай.

Найденышу уже дали имя - Лаки. Елена со своей любимицей дважды в день прогуливается по лесу. Но держать собаку у себя долго женщина не сможет. Говорит, ей нужен хозяин, который будет готов дрессировать. Очевидно это может быть охотник. Но сначала лайке сделают все прививки и стерилизуют.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН