Животное обещали забрать родственники умершего, но потом они решили отвезти пса на эвтаназию.

Команда по спасению животных в Киеве ищет новый дом для 5-летней собаки породы Кане-Корсо по имени Дарт. Пес пробыл в квартире с умершим хозяином пять дней.

Об этом говорится в сообщении Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

По словам специалистов, к ним обратились полицейские с просьбой отвести собаку от трупа хозяина. Животное обещали забрать родственники умершего, но потом они решили отвезти пса на эвтаназию.

Волонтеры не могли отдать собаку на смерть, поэтому повезли к ветеринару. Дарт вполне здоров, он находится в стационаре одной из клиник, сейчас ему ищут дом.

"Ему 5 лет. Кастрированный. Зовут Дарт. Пес пережил 5 дней заключения с мертвым хозяином, испытал серьезный стресс, но до последнего его охранял. Ищем ответственных хозяев, знакомых с особенностями породы", – обратились к неравнодушным в службе спасения животных.

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