По его словам, Россия в четыре раза больше Украины по населению.

В США предложили снизить мобилизационный возраст в Украине. Однако британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж объяснил в интервью LIGA.net, почему это было бы плохим решением для нашей страны.

"У Украины мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая", - говорит Ледвидж.

Он добавил, что в США отмечают мобилизации в США, поскольку самому Вашингтону это помогло для войны во Вьетнаме.

Видео дня

"Американцы говорят - должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а выборочно. Во-вторых, у них была война по выбору, а в Украине - за выживание. Если страна хочет существовать дальше, ей нужен народ", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Ледвидж напомнил, что даже во время холодной войны СССР планировал пользоваться численным преимуществом, а потому для россиян это давняя тактика.

"Даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого хочет, не сможет количеством победить Россию, - она вчетверо больше по населению и платит за отправку на войну большие деньги. Некоторые проблемы не имеют хороших решений", - подытожил он.

Снижение мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, на днях во время брифинга спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки.

Военный эксперт Сергей Грабский недавно заявил, что это решение имеет смысл, поскольку это позволит более целесообразно использовать человека в армии.

Вас также могут заинтересовать новости: