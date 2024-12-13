Отмечает, что человек, который как можно раньше присоединился к войску может получить больше знаний.

США предлагают Украине снизить мобилизационный возраст и привлекать молодых людей с 18 лет к освоению новейшей техники, вооружения. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил в эфире телемарафона, необходимо ли это.

"В этом есть смысл, если смотреть с Капитолийских холмов. Таким образом Пентагон и наши союзники из США настойчиво рекомендуют нам снизить возраст для того, чтобы человек более целесообразно использовался в армии", - сказал эксперт.

При этом добавил, что начинал военную службу, когда ему было 17 лет - с военного училища.

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"Но как бы там ни было, в 26 лет я перешел в другую возрастную группу по физической подготовке. И это так же принимается во внимание, потому что все же молодой человек имеет больше энергии, больше выносливости, закаленности и подготовки. Так считается в среднем, но медицина говорит немного по другому. Именно исходя из этой логики, для освоения новой техники и новейших видов вооружения и оборудования нам предлагается привлекать более молодых людей с осознанием того, что война будет длиться более долгое время", - отметил Грабский.

По его словам, в этом есть определенная логика, потому что молодой человек, получив соответствующие знания и навыки, может стать инструктором и раньше готовить других людей.

"Этот процесс хлопотный и не может быть сокращен до одного месяца. И несмотря на то, что мы выступаем категорически против такой тотальной мобилизации всего молодого поколения, ведь нам нужны специалисты и в тылу, в других сферах деятельности, рассматривается вопрос повышенной мотивации людей, которые идут в армию и в этом есть определенный смысл", - добавил эксперт.

При этом подчеркнул, что для него, как военного, человек, который как можно раньше приобщился к войску, может быть более качественно использован в нем, получив больше знаний.

"И как меня учили еще в НАТовских школах - за человека надо бороться в течение всего периода службы - от 18 до 60 лет. Именно в этом заключается логика наших коллег, чтобы привлекать более молодых людей в армию. И мы работаем в этом направлении - речь идет о привлечении на добровольной основе", - подчеркнул Грабский.

Уничтожение мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, на днях во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки.

Зеленский отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

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