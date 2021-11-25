Журналисты, ссылаясь на социологическое исследование, пишут, что около 18% украинцев сталкивались с мошенничеством при подготовке документов для работы за рубежом.

В разгар пандемии коронавируса в Европе растет безработица из-за ужесточения карантинных ограничений. Люди из-за этого выходят на акции протеста.

Но, несмотря на это, украинцы все равно решаются на заработки за границей. Чем пользуются мошенники, говорится в сюжете "5 канала".

Так, недавно разоблачили мошенническую схему, когда псевдорекрутеры предлагали заоблачные заработки в Британии.

Читайте такжеНе только работать: СМИ выяснили, зачем украинцы едут в ПольшуКак рассказали журналистам опытные заробитчане, такие псевдорекрутеры рассказывают сказки о Великобритании. "Между тем, всем остальным они рассказывают, до какого числа и какую сумму надо сбросить, как они это называют, на вакансию", — добавляют работники.

А дальше доверчивые украинцы переводят определенную сумму денег, потом переписка с мошенниками удаляется, номер меняется, до них уже не дозвониться.

Как пишут СМИ, ссылаясь на социологическое исследование, около 18% украинцев, искавших работу за рубежом, сталкивались с мошенничеством при подготовке документов.

"И это при том, говорят эксперты, что кое-где уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанного вознаграждения за рубежом. И это без рисков потерять собственные деньги и здоровье", — подытоживается в сюжете "5 канала".

Автор: Григорий Бондарь