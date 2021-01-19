2 октября прошлого года СБУ провела обыски в офисе строительной компании Bud Development, которую контролирует депутат ОПЗЖ Вадим Столар. Изъятые документы позволили не только начать уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, но и раскрыть схемы, по которым застройщики пользуются услугами специалистов градостроительства.

Документы помогли правоохранителям выйти на Виктора Глебу - члена Национального союза архитекторов Украины, работающего доцентом кафедры дизайна среды Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука со скромной зарплатой в 8-9 тысяч гривен. Но данные по платежным картам Глебы показывают, что он ведет безбедную жизнь в столице.

Доцент не только регулярно посещает магазины одежды, но и приобрел две квартиры в центре с роскошным ремонтом стоимостью более 350 тыс. долларов. Данные по карточкам показали, что кроме официальной зарплаты он также регулярно получает платежи от "спонсоров" траншами от десятков до сотен тысяч гривен. При этом плательщики связаны не только с компанией Bud Development, но и с другими проблемными застройщиками.

"ЖК "Автограф" по адресу г. Киев, ул. Генерала Жмаченко 28. Строительство скандальное - землю застройщик получил еще во времена мэра Черновецкого, у участка забрали статус лесопарка и перевели под застройку. В 2014 году местные жители активно боролись против уничтожения леса, но тщетно. Бизнесмен-застройщик Андрей Насиковский привлек мощную охрану из титушек, уничтожил деревья и начал строительные работы", - сообщают журналисты об одном из таких проектов.

Глеба делал разоблачительные публикации против конкурента Насиковского - компании "Интергал-Буд", которая возводит свой комплекс рядом с другим проблемным объектом Насиковского.

Есть среди "спонсоров" доцента-активиста днепровская компания ООО "Дайтона Групп", ведущая скандальное строительство в Протасовом Яру в Киеве, а также люди, связанные с бизнесменом Аднаном Киваном, чья компания "Кадорр Групп" застраивает Гагаринское Плато в Одессе.

"Это далеко не единственные спонсоры Виктора Глебы - переводы эксперту сбрасывали немало довольно интересных персонажей. Но, нужно понимать, что карточные расчеты - это лишь вершина айсберга финансовых сделок доцента государственной академии", - констатируют журналисты.

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Автор: УНИАН