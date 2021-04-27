В Одесской области полиция открыла еще одно уголовное производство в связи с гибелью четверых человек в заброшенном колодце.
Читайте такжеВ Киеве подросток зарезал родителей с братом и жил с телами несколько дней – полицияКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в ходе расследования обстоятельств гибели четверых жителей села Плахтеевка установлено, что одним из факторов, которые привели к трагедии, стало отсутствие верхнего ограждения на колодце.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются должностные лица, которые допустили служебную халатность.
Четыре тела нашли в заброшенном колодце: что известно
25 апреля в Одесской области в заброшенном колодце возле села Плахтеевка обнаружили четверых погибших – женщину и троих мужчин (местные жители в возрасте от 23 до 35 лет).
По данному факту было открыто производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).
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