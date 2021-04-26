Тела нашли на территории Белгород-Днестровского района.

Смерть четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ в Одесской области, расследуют как несчастный случай.

Читайте такжеСамоубийство подозреваемого в убийстве 7-летней Маши: СМИ узнали о предсмертной запискеОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении.

В полиции опубликовали видео с места событий.

Загадочная смерть четырех человек в Одесской области: что известно

Как сообщалось, в Белгород-Днестровском районе Одесской области 25 апреля в заброшенном колодце обнаружили четыре мертвых человека.

Их личности установлены, все они - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

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Автор: Катерина Шварц