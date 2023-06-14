Некоторые токсичные соединения могут распадаться в течение 30 лет.

Из-за техногенной катастрофы, причиной которой стал теракт нам Каховской ГЭС, Одесса на год может забыть о курортном сезоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиа-центре Украина-Одесса сообщил директор Украинского Национального центра экологии моря Виктор Коморин.

Он пояснил, что токсичные вещества тампонируются, в том числе на морском дне, но обязательно проявят себя при определенных условиях.

"Например, ситуация улучшится через месяц, может два, но осенью, когда начнутся мощные штормы, мы увидим, что ситуация снова станет тяжелой. На год мы отрезаны от курортного сезона... есть токсичные соединения, которые очень долго распадаются-в течение 30 лет ... если они попадут в морскую окружающую среду, то будут накапливаться и в морских организмах, и на дне Черного моря", - рассказал директор Центра.

По его словам, море когда-то переработает весь тот мусор, который "вобрал" из-за катастрофы, но это займет очень большое время, а у жителей моря иногда его нет - они просто не успевают перестроиться для того, чтобы пережить эти страшные последствия.

Как подчеркнул Коморин, он не рекомендует год купаться в Черном море, рыбачить и употреблять морепродукты, в частности, рядом с Одессой.

Последствия теракта на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к глобальной экологической катастрофе. Ее сокрушительные последствия окончательно еще неизвестны.

Уничтожены уникальные заповедные земли вместе с множеством животных и птиц, а в Черное море ворвался токсичный поток - мины, тысячи тонн химикатов и почв, канализационных отходов, погибших животных, вырванных с корнями деревьев, ядовитых иловых отложений, в которых содержится дуст.

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