Говорить, что украинцы, которые уже прижились за границей, сильно захотят вернуться на Родину нельзя.

Украинцы за границей настолько увязли в новых жизненных обстоятельствах, что о возвращении уже однозначно речь не идет.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он отметил, что исследование возможности возвращения украинцев из-за границы является сложным, поскольку сначала респондент отвечает, что настроен вернуться в Украину, а при более глубоком опросе выясняется, что это совсем не так.

Социолог детализировал, что когда у украинца за рубежом спрашивают, как он оценит свои шансы на возвращение и при каких условиях это произойдет, тогда исследователь начинает понимать, что человек уже настолько завяз в новых обстоятельствах и реалиях своей жизни, что о возвращении уже не так однозначно речь идет.

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"Чтобы не сказать, совсем не идет", - пояснил социолог.

В то же время, по его мнению, ожидать возвращения определенной части людей можно, но надо посмотреть на это глубже.

"А кто туда уехал? 60% по нашим данным 2023 года - это люди с востока и юга Украины. Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области. Если мы возьмем этот пояс, то куда возвращаться людям? Сразу вопрос: где остановится война, будет ли куда возвращаться?", - подчеркнул Антипович.

Он задается вопросом, оставит ли человек свои три года пребывания в Польше, Германии, Италии, или другой стране, чтобы вернуться в Украину, потому что дети уже пристроены в садики, школы, изучен язык, и есть даже какая-то работа.

"Человек живет, он прошел определенный уровень адаптации к новым обстоятельствам. И теперь человек все это должен бросить и вернуться в Украину, на новое место, где снова поиски работы, школы. Поэтому сказать, что украинский беженец сильно это будет хотеть делать, я, к сожалению, не могу"", - пояснил ситуацию Антипович.

Также он обращает внимание, что много украинцев выехало из Львова, Ивано-Франковска.

"Они почему не возвращаются? Потому что там лучше, им там уже хорошо. Потому что они и раньше ездили туда на заработки. Они, возможно, недвижимость во Львове продали, потому что сейчас во Львове высокие цены на недвижимость, и прикупили себе что-то в той же Польше", - отметил социолог.

Также он напомнил о переселенцах, которые в 2014 году выехали из Донецка, например, в Краматорск или Мариуполь. Эти люди могли быть предпринимателями, иметь какие-то свои небольшие торговые залы, киоски. "Они выехали, снова начали этим заниматься в другом городе, в который снова пришла война и люди говорят: все, теперь уже точно за границу, я сюда точно не вернусь", - подчеркнул Антипович.

По его убеждению, поскольку есть определенный процент мужчин, которые сейчас не выездные, но их жены и дети находятся за границей, и поэтому, как откроется окно возможностей, эти мужчины сделают попытку уехать.

Украинские беженцы за рубежом

19 мая стало известно, что в Еврокомиссии спрогнозировали, когда украинские беженцы начнут массово возвращаться домой. Там отметили, что хотя пока нет явных признаков того, что война в Украине завершится в ближайшее время, однако постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.

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