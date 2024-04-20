Во время проверок на нелегальных работах в прошлом году обнаружили 4747 граждан Украины (в 2022 году - это было 3948 граждан Украины).

По данным Национальной инспекции труда (PIP), в 2023 году почти 4,8 тысячи украинцев в Польше работали нелегально. Больше всего таких случаев выявлено в строительной отрасли, - сообщает Миграционная платформа EWL.

В 2023 году инспекторы осуществили 9,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. Также провели 39,4 тыс. проверок законности поручения работы. Больше всего касалось граждан Украины - 29,6 тыс. Во время проверок на нелегальных работах в прошлом году обнаружили 4747 граждан Украины (в 2022 году - это было 3948 граждан Украины).

Каждый четвертый нелегально трудоустроенный украинец работал на строительстве. Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке и в области размещения и питания.

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Во время проверок чаще всего выявляли следующие нарушения: отсутствие необходимого разрешения на трудоустройство, выполнение работы на другой должности или на условиях, отличных от указанных в разрешении на работу, незаключение обязательных трудовых или гражданско-правовых договоров.

Также в инспекции сообщили, что в 2023 году от украинцев получили 2, 6 тыс. жалоб от граждан Украины. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году. Чаще всего они касались невыплаты заработной платы или невыплаты минимальной почасовой ставки по гражданско-правовым договорам. Граждане Украины также сообщали об отсутствии необходимого трудового договора.

Эксперты Миграционной платформы EWL сообщают, что сейчас для украинцев упрощен доступ к рынку труда в Польше. Достаточно оформить статус временной защиты и обязательно заключить трудовой договор перед тем, как начать работу с проверенным работодателем.

"Зато часто из-за желания заработать больше, люди соглашаются работать без трудового договора. Это одна из самых распространенных схем нелегального трудоустройства. В результате недобросовестный работодатель может задерживать зарплату, платить не все или вообще не заплатить. И вы не имеете официальных оснований требовать у него свои заработанные деньги, а для вас такая работа будет иметь правовые последствия - штрафы, проблемы в получении вида на жительство, пристальный контроль за вашим пребыванием или депортация в будущем", - утверждает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Украинцы в Польше - детали

Польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев. Об этих изменениях рассказал министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик.

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