В этом году вузы смогут принять бакалавров на бюджет больше, чем в прошлом

В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019 годом, поэтому госзаказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен.

В 2020 году в целом по Украине государственный заказ по образовательной степени «Бакалавр» составляет 84,6 тыс. мест (в том числе по дневной форме - 77,6 тыс.), что на 5,9% больше, чем в 2019 году.

Читайте такжеСтало известно, когда может начаться новый учебный год у студентов: даты от Минобразования

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. В то же время, как отмечается, по ОС «Магистр» на основе ПОСО объем госзаказа составляет 6,04 тыс. мест (магистры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

«В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был соответственно увеличен», - сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

По его словам, госзаказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличен в частности на такие области технического и образовательного профиля: информационные технологии - на 39,9%; механическая инженерия - на 13,3%; электрическая инженерия - на 11,6%; производство и технологии - на 11,1%; гуманитарные науки - на 10,8%; химическая и биоинженерия - на 10,0%; электроника и телекоммуникации - на 10,0%; аграрные науки и продовольствие - на 9,1%; математика и статистика - на 8,8%.

Вместе с тем уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо преобладает над потребностью. В частности, это сфера обслуживания - на 47,4%; журналистика - на 30,3%; управление и администрирование - на 24,0%; право - на 17,6%; социальные и поведенческие науки - на 11,6%; международные отношения - на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательным степени «Магистр» на основе ОС бакалавра составляет в 2020 году 45 тыс. мест.

«Госзаказ на магистров на основе ОС "Бакалавр" в этом году меньше прошлого, что связано с уменьшением объема выпуска бакалавров. Но нужно отдать должное руководству МОН, которое смогло отстоять увеличение таких мест по сравнению с проектными цифрами постановления», - отметил Шаров.

Он также добавил, что в этом году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4 тыс. 288 и 431 мест соответственно. В целом же государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс. специалистов, научных и научно-педагогических кадров в заведениях высшего образования и научных учреждениях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram