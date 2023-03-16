Он считает, что от таких людей "нет пользы".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства людей, которые ждут деоккупации полуострова или не встают, услышав гимн России.

В эфире "Крым 24" он заявил, что таким образом люди проявляют неуважение к российским символам. "Я считаю необходимым ставить вопрос о лишении гражданства. Если это задокументированный случай, когда не встают на гимн России. Зачем тебе гражданство, когда ты не уважаешь Россию и ей символы? Нужно решать в судебном порядке", - сказал Аксёнов.

По его словам, от этих людей нет пользы. "Все наши проблемы выращены нашими руками. Мы сначала их создаем, прощаем их, а потом смотрим на это. Так не будет", - сказал глава оккупационной администрации.

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В Крыму преследуют людей, поддерживающих Украину

Осенью Аксенов угрожал людям с проукраинской позицией увольнениями и привлечением к уголовной ответственности. Он заявил, что таким людям лучше уехать в Украину.

Неоднократно на полуострове задерживали за украинские песни. Оправдываться за это приходилось диджею, включившему песню "Дике поле" и женщине, которая крутила на дискотеке песню Верки Сердючки.

В Севастополе вычислили по камерам мужчину, который спел "Ой, у лузі червона калина" в своем автомобиле. Также сообщалось об увольнении преподавателя из-за песни "Байрактар".

Украинке исполнившей "Ой у лузі червона калина" в Instagram, выписали штраф, она записала видеообращение с извинениями. Позднее стало известно, что она хотела получить российский паспорт, но ей отказали.

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