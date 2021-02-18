Гендиректор "Укрпочты" говорит что его"эксперимент удался на все 100%".

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отреагировал на скандал, связанный с намерениями компании презентовать новые почтовые марки в честь ВСУ в праздничный день российских военных – 23 февраля.

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В своем Facebook менеджер объяснил, что на самом деле хотел привлечь внимание к украинской армии.

"Укрпочта за эту неделю выпускает 2 марки. 1 - посвящена героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена украинской армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" - нет внимания. Понимая что это досадный факт, но зеркало есть зеркало, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля», - отметил Смелянский.

Свое соображение относительно выбора даты он объясняет в том числе и "троллингом" россиян.

"Хороший повод напомнить, что пора перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые я уверен показали бы эту марку.

Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату будет незамечен (смотри выше пример Небесной Сотни)», - указал руководитель «Укрпочты».

По мнению Смелянского «эксперимент удался на 100%».

"Троллинг к сожалению поняли не все. Сегодня мне уже забрасывали кучу постов, что я предатель, что я подыгрываю России, что я мега-зеленый и т.п. Но я достиг цели – и внимание к выпуску марок, посвященных и нашей армии, и Небесной сотне будет», - подытожил он.

Впрочем, гендиректор предприятия просит пользователей Facebook решить, надо ли переносить запуск марки с 23 февраля.

Укрпочта разозлила армию

Вооруженные силы Украины выразили протест против планов «Укрпочты» 23 февраля представить новые почтовые марки «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска».

Генштаб ВСУ подчеркнул, что 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России.

Генштаб требует от "Укрпочты" отсрочить презентацию, и предлагает альтернативную дату – День украинского добровольца, 14 марта.

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Автор: Дмитрий Захаров