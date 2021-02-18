Генштаб требует от "Укрпочты" отсрочить презентацию и предлагает альтернативную дату.

Вооруженные силы Украины выразили протест против планов «Укрпочты» 23 февраля представить новые почтовые марки «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска».

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

«Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска». 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает день защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата недопустима для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида – Сухопутных войск», - указали в Генштабе.

Отмечается, что дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.

Генштаб требует от "Укрпочты" отсрочить презентацию, и предлагает альтернативную дату – День украинского добровольца, 14 марта.

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Автор: Дмитрий Захаров