В ролике девушки перечислили плюсы отношений с полицейским.

Две украинские курсантки из Харькова оскандалились в сети, записав видео для TikTok с российским полицейским.

Читайте такжеКурсантки харьковского вуза станцевали под "Вороваек": администрация начала расследование (видео)На данный момент аккаунт курсантки, которая опубликовала ролик, недоступен. Но видео продолжают распространять в других соцсетях.

«Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой», – написали курсантки в титрах к своему видео.

Между тем некоторые пользователи в сети раскритиковали девушек за то, что для создания ролика они выбрали российского полицейского и якобы флиртуют с ним.

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Автор: Катерина Шварц