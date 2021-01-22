Две украинские курсантки из Харькова оскандалились в сети, записав видео для TikTok с российским полицейским.
Читайте такжеКурсантки харьковского вуза станцевали под "Вороваек": администрация начала расследование (видео)На данный момент аккаунт курсантки, которая опубликовала ролик, недоступен. Но видео продолжают распространять в других соцсетях.
«Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой», – написали курсантки в титрах к своему видео.
Между тем некоторые пользователи в сети раскритиковали девушек за то, что для создания ролика они выбрали российского полицейского и якобы флиртуют с ним.
Вас также могут заинтересовать новости
- Скандал с признавшейся в любви к РФ украинской блогершей получил продолжение (видео)
- Оскандалившаяся блогерша Di rubens ответила Минобороны детским стихом на украинском (видео)
- "Я прошу вашей защиты": оскандалившаяся любовью к РФ блогер di rubens обратилась к Авакову (видео)
- Экс-соратница Януковича оскандалилась в прямом эфире, призвав почтить память российских террористов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram