Никакого сотрудничества с оккупантами местные власти не ведут.

Российские оккупанты, которые зашли в Славутич 26 марта, в воскресенье, 27 марта, выехали за пределы города. Город под украинским флагом.

Об этом сообщил мэр Юрий Фомичев в видеообращении, размещенном на Facebook.

"Они сделали свою работу, которую хотели сделать, - проверили город. Сегодня они завершили это и уехали. В городе их нет", - сказал Фомичев.

Чиновник опроверг фейки, что якобы местная власть сотрудничает с оккупантами и просила их о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не надо ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", — сказал Фомичев.

Русские войска в Славутиче: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 марта российские оккупанты ворвались в Славутич, установили блокпосты, в город заехала их военная техника. Они захватили больницу и похитили мэра Фомичева. Впоследствии Киевская областная военная администрация сообщила, что городского голову отпустили.

Сам Фомичев рассказал, что вместе с жителями города участвовал в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Также он заявил, что оккупанты убили трех жителей города.

Вечером глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что Славутич изолирован, планируется организация гуманитарного коридора.

Мэр Юрий Фомичев заявил, что сейчас город больше всего ждет освобождения и не примет гумпомощь от оккупантов.

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