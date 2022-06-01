Женщине удалось убежать подальше от оккупантов, а люди, которые остались на Херсонщине, вынуждены видеть жестокость россиян.

Жительница села Ивановка на Херсонщине смогла вырваться из оккупации вместе со своей семьей. Сейчас она вспоминает о жизни в условиях "русского мира" и с грустью рассказывает об обстрелах.

С женщиной удалось поговорить журналистам ТСН.

Оккупанты зашли в поселок Ивановка 12 марта. К тому времени Руслана Белецкая и ее семья уже выехала в соседнее село, там они жили у кумовьев. Колонны оккупантов двигались по трассе, а дом женщины как раз возле нее, поэтому они и решили переехать.

"Как только услышали, что они приближаются, мы поехали чуть дальше, к кумовьям. Десять суток мы пробыли там. Не могли вернуться домой, потому что территория нашего села уже была оккупирована. Оккупанты зашли, ходили по каждому дому. В первую очередь изымали охотничье оружие у мужчин, у кого оно имелось, проверяли паспорта и искали военных... Люди были очень напуганы", - рассказала женщина.

Через 10 суток семья вернулась в свой дом. Однако в тот же день они об этом пожалели. Ночью оккупанты начали обстрелы, было очень страшно. 20 марта из села начали бежать люди, жители населенного пункта спасались от рашистов, они предложили помощь и семье Белецкой.

"Мы не планировали, но поскольку дети малые, пришлось все решать и ехать, не зная куда", - рассказала женщина.

Сейчас она пытается постоянно поддерживать связь со своим кумом, который остался на территории временно оккупированного соседнего села. Там не утихают обстрелы, люди живут в постоянном страхе. Оккупанты грабят и мародерят. Они повыносили из жилищ местных все, металл, в том числе.

Рашисты пытаются окапываться, они укрепляют свои позиции. Оккупанты уже изучили местность и ведут себя так, будто они у себя дома, отметила женщина. В ее поселке все еще остаются люди, однако они уже морально истощены.

Оккупанты уничтожают дома, уничтожают скот. Все это происходит на глазах у людей. Местные чувствуют беспомощность, рассказала женщина, которой удалось вырваться из-под оккупации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович рассказал про "маленькую Бучу" в Херсонской области.

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