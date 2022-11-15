Обнародованные ранее графики отключений больше не действуют.

Из-за массированного ракетного удара российских террористов в Киеве экстренно отключают электроснабжение.

Как сообщает компания ДТЭК все ранее обнародованные графики плановых отключений не действуют.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

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Ракетные удары по Киеву 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Киеве зафиксировано два взрыва и сбито 4 российские ракеты.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, Россия снова атаковала столицу Украины.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация со временем", - написал Кличко.

Впоследствии Кличко сообщил о еще одном попадании в Печерском районе. Под удар попала многоэтажка. Сейчас в Киеве продолжается воздушная тревога. Пребывайте в укрытиях!

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