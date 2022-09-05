Мужчина рассказал, что 6 месяцев не виделся со своей семьей.

Глава Николаевской ОВА и кумир украинок Виталий Ким показал трогательное фото с семьей в полном составе. Чиновник поделился, что провел выходные с семьей. Это было очень долгожданно, ведь родных он не видел полгода.

Счастливый снимок Ким опубликовал в своем Instagram-блоге, на который подписаны более полумиллиона человек.

"Выходной с семьей - бесценно! Шесть месяцев не видел своих детей", - написал Виталий.

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В комментариях поклонники пожелали счастья Киму и его семье.

"Семья – это бесценно, счастья и здоровья вам, вы очень хороший человек", "Какая красивая семья – жена и детки! Дай Бог здоровья вам всем! Пусть вас Бог бережет", "Дай Бог вам сил! Вы – лицо честной настоящей власти! Скорейшей победы!", "Спасибо, что вы есть", - написали фолловеры.

Отметим, 41-летний Виталий Ким давно женат. Его супругу зовут Юлия. Пара воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Напомним, Виталий Ким рассказал, чем снимает стресс и как жена повлияла на его политическую карьеру.

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