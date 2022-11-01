Кумир украинцев решил завести питомца.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился с поклонниками милым видео, на котором маленький котик породы мейн-кун играет с веревкой, а на фоне играет совместная песня Дзидзьо, Александра Пономарева, Евгения Кошевого, Петра Черного, Тараса Тополи и Юрия Ткача "Україна переможе".

"Знакомьтесь! Из Одессы приехал новый член семьи. Зовут Марчело", - подписал пост Виталий.

Поклонники поздравили Кима с пополнением в семье и пожелали, чтобы питомец принес ему победу.

Видео дня

"Ох и большой котейка вырастет"

"В нашем полку прибыло. Это тёзка Генерала Марченко. Молодое поколение биологического оружия. Пусть живёт под мирным небом и дарит любовь и радость членам семьи"

"Какой красивый котик! Котик, все будет мур-мур! Верим в Вооруженные силы Украины и украинских специалистов! Мы победим!"

"Котик, принеси нам победу"

Напомним, ранее кумир многих украинок Виталий Ким порадовал поклонников новым фото. Там он позирует не один, а со своей сестрой. Очевидно, фотография была сделана во время прогулки по улице.

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