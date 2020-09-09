Опрос провели в пяти городах.

В таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр самым распространенным первым регулярно употребляемым табачным продуктом остаются сигареты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования потребления табачных изделий населением в отдельных городах Украины Социологической группы «Рейтинг».

«Первый продукт регулярного потребления никотина в большинстве случаев (88%) - это сигареты. 5% курильщиков начинали с других горючих табачных изделий, только для 0,5% первый продукт – системы нагрева табака (IQOS – 0.4%, glo – 0.1%), для 0,4% – это электронные сигареты, 0,3% начинали с бездымного табака», – установило исследование.

Также отмечается, что распространенность потребления табачных и никотиновых продуктов в Украине составляет 33% среди взрослого населения исследуемых городов. При этом:

25% респондентов курят сигареты,

8% – курят другие горючие табачные изделия (такие как сигары, сигариллы, курительные трубки, кальян),

7% – пользуются системами нагрева табака (IQOS, glo),

1% – курят электронные сигареты,

0,3% – употребляют бездымный (жевательный) табак.

Относительно намерения бросить курить, 57,3% текущих пользователей не планируют бросать любой продукт в ближайшие 6 месяцев, в то же время 12,0% – планировали сделать это в течение следующих 30 дней и 22,6% – в течение следующих 6 месяцев (но не в течение следующих 30 дней).

Кроме того, исследование показало, что курильщики сигарет начали регулярно курить сигареты в среднем в 19,8 лет. Для сравнения, пользователи IQOS начали регулярно использовать IQOS в среднем в 32,9 года. Все пользователи IQOS и glo начали регулярно использовать IQOS или glo когда достигли разрешенного возраста (18+ лет) для употребления табака.

Как проводилось исследование

Опрос проведен 20 мая – 4 июня 2020 года.

Участниками опроса было взрослое (18+) население Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews –телефонные интервью с использованием компьютера) со случайной выборкой стационарных и мобильных телефонов, всего опрошено 5000 респондентов.

Тип выборки – квотная выборка по населению городов, полу и возрасту.

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Автор: УНИАН