За нарушение мобилизационного закона положены штрафы и даже тюремный срок.

В Украине на фоне войны продолжают мобилизовать военнообязанных граждан в армию для защиты государства от агрессора. В 2024 году даже был принят законопроект 10449, который урегулировал порядок призыва. За нарушения, в зависимости от проступка, грозит административная и/или уголовная ответственность.

Какие бывают штрафы во время военного положения Украины

Согласно постановлению Кабмина №1487 военнообязанным нужно быть на воинском учете, приезжать в местный центр комплектования по вызову, проходить медосмотр, обучение и отправляться на службу.

Что будет, если не прийти в ТЦК? В этом случае могут привлечь к ответственности по админстатьям 210 и 210-1. Порча или потеря военно-учетных документов не поможет - за это тоже полагается наказание.

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Две упомянутые административные статьи предусматривают ответственность за отказ приехать в ТЦК, на ВВК или обучение для дальнейшей защиты Отечества. Если вы не встали на учет, не уведомили государство о смене места проживания или своих данных - за все это также полагается штраф за неявку по повестке. Он варьируется в пределах 17-25,5 тыс. гривень. Для юридических лиц ответственность серьезнее - 34-59 тыс. гривень. Проверить наличие штрафа можно в "Дії" и Opendatabot.

Важно помнить, что вас не могут притянуть за не обновление данных, если эта информация есть в государственных реестрах.

Уголовная ответственность за неявку в ТЦК

Стоит учитывать, штраф за неявку в военкомат по новому закону может быстро превратится в тюремный срок, если пройти врачебную комиссию, но проигнорировать "боевую" повестку. Тогда админответственность превратится в уголовную и военнообязанному может грозить пять лет тюрьмы. Если есть смягчающие обстоятельства, то судья вместо этого может дать условное с испытательным сроком.

Юрист Сергей Савинский рассказывал, что в случае неуплаты, средства могут изъять с ваших счетов и даже принудительно продать имущество для погашения долга, если он превышает 160 тыс. гривень.

Законопроект о мобилизации - что будет, если не забрать повестку с почты

В 2024 году повестки начали рассылать заказным письмом по почте. Как рассказывал УНИАН адвокат Мария Михайленко (Демешко), за ее игнорирование может грозить 17-25 тис. гривень штрафа, как если бы вы забрали ее, но в ТЦК не пришли.

Юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice объясняла, что повестку считает доставленной в момент помещения в почтовый ящик. При этом уголовная ответственность грозит, даже если гражданин не подписывал документ. но для этого нужно доказать, что военнообязанный сознательно уклонялся от долга перед страной.

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