Имущество должника могут продать для покрытия штрафа, но недвижимость - это особое дело.

Военнообязанные, которые не обновили учетные данные в предусмотренный законом срок могут получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. В случае неуплаты, средства будут взимать с банковских счетов и даже путем принудительной продажи имущества. Юрист Сергей Савинский объяснил в комментарии РБК-Украина, могут ли при таком сценарии отобрать единственное жилье человека.

По словам адвоката, рассмотрение дела о наложении штрафа должно происходить в присутствии правонарушителя, или при наличии документов, свидетельствующих, что нарушитель был уведомлен о рассмотрении дела.

Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается самому же правонарушителю. Или направляется этому человеку, если он не явился на рассмотрение дела.

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Постановление о наложении штрафа можно обжаловать в судебном или административном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения. Если человек не оплатит штраф в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, или принятия решения об отказе в его обжаловании, руководитель ТЦК подает в исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства.

"Если человек не оплатит данный штраф, то в отношении него будет открыто исполнительное производство. В таком случае исполнитель будет вынужден осуществлять обращение о взыскании на имущество должника", - отмечает Сергей Савинский.

В первую очередь будут взимать деньги должника в национальной и иностранной валютах и другие высоколиквидные ценности. Если таковых не найдут, попытаются конфисковать движимое имущество должника, в частности транспортное средство.

"Только в случае отсутствия у должника достаточного количества средств исполнитель сможет обратить взыскание другого имущества, включая и недвижимое", - отмечает Сергей Савинский.

Юрист отмечает, что в определенных случаях недвижимое имущество не может быть взыскано.

"Если у лица имеется единственное жилье и размер взыскания не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, что по состоянию на июнь 2024 года составляет 160 000 грн, то такое жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не подлежат взысканию", - объясняет адвокат.

По словам юриста, поскольку сумма штрафа за необновление учетных данных в разы ниже 160 тысяч гривен, то конфисковать недвижимость могут только в том случае, если гражданин имеет еще и другие долги, и исполнительные производства по ним были объединены в одно.

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