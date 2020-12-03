Из них 63 направлены на рассмотрение в районные суды Киева по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

За период действия карантина полицейские столичной подземки задокументировали 148 административных нарушений пассажирами соблюдения карантина.

Читайте такжеВ Запорожье владелец кафе залепил тортом в лицо активисту, который вызвал патрульных (видео)Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители совместно с муниципальной охраной продолжают контролировать соблюдение киевлянами и гостями столицы правил карантина.

"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. грн. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук, правоохранители, которые заступают на обеспечение общественного порядка на станции столичной подземки, в первую очередь проводят превентивные мероприятия и разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты.

«В соответствии с новыми санкциями за нарушение карантина гражданами, находящимися в подземке без надетых средств индивидуальной защиты, предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 170-255 грн. Полицейские в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан и подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. На нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, правами полиции в киевском метрополитене уже наложен штраф на 85 человек на общую сумму 14 тыс. 450 грн», - отметил он.

Кроме этого, правоохранители выдают защитные маски гражданам, у которых их нет, добавили в полиции.

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Автор: Леся Лещенко