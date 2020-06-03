Штрафы за нарушение ПДД пешеходами могут существенно вырасти: Рада сделала первый шаг

Среди прочего, за переход дороги в неустановленных местах в состоянии опьянения штраф должен вырасти почти в четыре раза.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения» (№ 2697).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов Украины.

Изменениями, которые вносятся в КоАП, увеличиваются размеры штрафа за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения. Штраф составит 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн). На сегодняшний день предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

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За такие же нарушения, совершенные лицами, которые указаны в частях первой или второй этой статьи и которые находятся в состоянии опьянения, штраф составит 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Это в 3,75 раза больше, чем предусмотрено действующим законодательством - сегодня размер штрафа составляет восемь необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

Аналогичные нарушения, которые привели к аварийной ситуации, будут наказываться штрафом в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или общественными работами на срок от 20 до 40 часов. На сегодняшний день действует штраф в 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

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Народный депутат Александр Бакумов из фракции "Слуга народа" на заседании парламента отметил, что в 2019 году произошло 8 тыс. 612 ДТП с погибшими и травмированными пешеходами, в частности, 1 тыс. 261 пешеход погиб, а 8 тыс. 005 - травмированы. По его словам, почти 100 ДТП с погибшими и травмированными произошли по вине пешеходов.

В то же время народный депутат Михаил Цимбалюк (фракция "Батькивщина") считает неуместным отказываться от предупреждения пешеходов за незначительные нарушения, которые не представляют угрозы ни их жизни, ни другим участникам дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве автомобиль МВД насмерть сбил пешехода.

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