Шмыгаль пообещал ускорить темпы иммунизации.

Премьер Денис Шмыгаль призвал продолжить массовую вакцинацию от коронавируса в следующие выходные.

Об этом говорится в Telegram главы правительства.

Он отметил, что на сегодня в Украине работает более 50 центров массовой вакцинации, в которых ежедневно делают почти полсотни тысяч прививок.

Шмыгаль пообещал ускорить темпы иммунизации.

Читайте такжеВ пятницу прививки от COVID-19 в Украине получили 36 тысяч граждан"Поэтому призываю местные власти, в том числе и власти Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей", – говорится в сообщении.

Кампания по иммунизации в Украине стартовала в феврале 2021 года. Тогда от вируса прививали только граждан из групп риска. В начале июня 2021-го открылись первые три центра массовой вакцинации в Киеве, Львове и Одессе. Вскоре их количество увеличили в регионах до более 50-ти.

Сейчас граждан не из групп риска прививают китайской вакциной CoronaVac.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Киеве, в Международном выставочном центре на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня — в четверг и пятницу, а не в выходные, как обычно.

Со всеми пользователями, которые создали записи на 19-20 июня, контактирует колл-центр, а также заблаговременно зарезервированы даты и места для вакцинации.

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Автор: Яна Ставская