Кабинет министров сегодня продлит ограничительные противоэпидемические меры до 31 августа с определенными послаблениями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство сегодня официально продлит карантин до 31 августа. Но одновременно мы ослабим определенные карантинные меры", - сказал он.
В частности, по словам Шмыгаля, пока в стране "зеленый" уровень эпидемической опасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Дія".
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Отступление эпидемии коронавируса в Украине
- В Украине на сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах отвечает "зеленому" уровню эпидемической опасности.
- В то же время решение о переводе областей в ту или иную зону эпиднебезопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что эпидемическая ситуация в Украине существенно улучшилась, за прошедшую неделю количество активных больных уменьшилось почти на 38%.
- 9 июня Министерство здравоохранения будет предлагать правительству продлить карантинные ограничения в Украине на летний период, несмотря на улучшение эпидемической ситуации.
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