Кабмин планирует продлить карантин до конца лета

В то же время, пока в стране "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Дія".

Кабинет министров сегодня продлит ограничительные противоэпидемические меры до 31 августа с определенными послаблениями. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Правительство сегодня официально продлит карантин до 31 августа. Но одновременно мы ослабим определенные карантинные меры", - сказал он. В частности, по словам Шмыгаля, пока в стране "зеленый" уровень эпидемической опасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Дія". Читайте такжеВакцинация от коронавируса в Украине: как записаться и где получить прививку Отступление эпидемии коронавируса в Украине В Украине на сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах отвечает "зеленому" уровню эпидемической опасности.

В то же время решение о переводе областей в ту или иную зону эпиднебезопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что эпидемическая ситуация в Украине существенно улучшилась, за прошедшую неделю количество активных больных уменьшилось почти на 38%.

9 июня Министерство здравоохранения будет предлагать правительству продлить карантинные ограничения в Украине на летний период, несмотря на улучшение эпидемической ситуации. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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