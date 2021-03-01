Материалы направлены в Киевскую городскую прокуратуру.

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации Службы безопасности, факт предоставления заведомо ложных данных обнаружился во время досудебного расследования.

«Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов")», - сообщили в СБУ.

Читайте также"Партию Шария" нельзя ликвидировать из-за подозрения в госизмене ее неофициальному лидеру - ОПОРАКроме того, Служба безопасности направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

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Автор: Инна Андалицкая