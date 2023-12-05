На объекте инфраструктуры есть незначительные разрушения. Это не повлияло на систему жизнеобеспечения области.

В результате атаки "Шахедов" сегодня рано утром поврежден объект инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры во Львовской области", - заявил он.

По данным Козицкого, в результате удара возник пожар, который был оперативно потушен силами работников. Есть незначительные разрушения.

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Глава ОВА заверил, что повреждений систем жизнеобеспечения области также нет. Обошлось без жертв и пострадавших.

Атака вражеских беспилотников в ночь на 5 декабря - что известно

В ночь на 5 декабря РФ атаковала Украину "Шахедами" из Курской области и Приморско-Ахтарска, а также зенитными управляемыми ракетами С-300, которые направила по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 17 беспилотников и 6 зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины.

В Донецкой области в результате атаки повреждены многоквартирные дома и предприятия. Пострадавших нет. В Херсоне разрушениям подверглось здание кинотеатра.

В Харьковской области в поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом. Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным сооружениям в городе Чугуев. Пострадал один человек.

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