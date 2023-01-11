Съезд судей продолжит работу 12 января для проведения повторного тайного голосования по избранию еще трех членов ВСП.

Съезд судей избрал пятерых членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Верховный суд по результатам первого дня ХІХ внеочередного съезда судей Украины.

"Сегодня, 11 января, делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали пятерых членов Высшего совета правосудия сроком на четыре года", - говорится в сообщении

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Отмечается, что ими стали судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Григорий Усик ("за" проголосовали 243 делегата), судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец (214 голосов), судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич (230 голосов), судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова (220 голосов) и судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова (221 голос).

Новоизбранные члены ВСП приняли присягу.

Планируется, что съезд судей продолжит работу 12 января для проведения повторного тайного голосования по избранию еще трех членов ВСП.

Ситуация с судьями в Украине: детали

Судья шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко загремел в скандал после выхода журналистского расследования. Оказывается, он 25 раз ездил в оккупированный Крым, имеет там записанные на жену-россиянку незадекларированные апартаменты.

В Броварах Киевской области Судья Донецкого окружного административного суда Иван Голошивец закатил скандал из-за набора гуманитарной помощи, который он попросил, представившись переселенцем.

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