В Северодонецке и пригороде сейчас стабильно находится около 8 тысяч населения.

Северодонецк вернулся в Средневековье, потому что в городе не работает канализация, водопровод, электричество.

Об этом заявил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

"Город фактически вернулся в средневековье. Отсутствует канализация, водопровод, электричество. К сожалению, очень сложные условия для проживания", - подчеркнул он.

Стрюк добавил, что в городе также разрушены два теплогенерирующих предприятия, они нуждаются в полной перестройке, что затрудняет прохождение отопительного сезона.

По словам председателя, в Северодонецке и пригороде сейчас стабильно находится около 8 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Северодонецке падают многоэтажки. Жители города вынуждены жить в уцелевших квартирах, а некоторые - в подвалах и подъездах.

Как сообщал УНИАН, 24 июня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал о вынужденном выходе украинской армии из Северодонецка.

В Национальной гвардии объяснили, что город разрушен на 90% и защищать его нет смысла.

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