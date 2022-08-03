Жители города вынуждены жить в уцелевших квартирах, а некоторые - в подвалах и подъездах.

В захваченном российскими оккупантами Северодонецке в Луганской области начали падать аварийные многоэтажные дома.

Глава ОВА Сергей Гайдай опубликовал соответствующее видео в Telegram.

"В поврежденных россиянами домах находиться крайне опасно. Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые - в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть", - заявил он.

По словам чиновника, на видео разрушение дома на улице Партизанская. Здание упало посреди дня.

"Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри - точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек", - возмутился Гайдай.

Он также рассказал, что на фронте оккупационные войска все чаще используют авиацию из-за того, что не могут преодолеть оборонные укрепления ВСУ.

Гайдай добавил, что враг шесть раз использовал реактивные системы залпового огня и неоднократно применял в течение дня минометы. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области начали удачно работать партизаны.

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